58-jarige man uit Baarn aangehouden voor roof Van Gogh en Hals-schilderijen

Een 58-jarige man uit Baarn is dinsdagmorgen aangehouden op verdenking van het stelen van een schilderij van Vincent van Gogh uit museum Singer Laren en een schilderij van Frans Hals uit Museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. De kostbare doeken werden niet bij hem aangetroffen.

De werken van de twee Hollandse meesters, die samen vele miljoenen euro’s vertegenwoordigen, werden vorig jaar geroofd in respectievelijk maart en augustus. Sinds die tijd zijn de schilderijen spoorloos.

De politie zette volgens een woordvoerder van de politie Utrecht in een filmpje op Twitter alles op alles om de gestolen kunstwerken terug te vinden en de dader of daders te achterhalen. Pas onlangs forceerde het onderzoeksteam een doorbraak in de zaak, die dinsdagochtend resulteerde in de aanhouding van de Baarnaar. Omdat noch de Van Gogh noch de Frans Hals werd aangetroffen, gaat de zoektocht naar de verdwenen schilderijen onverminderd door, aldus de woordvoerder.

Brinkstraat

De politie wil niet bevestigen of de inval die om 07.00 uur plaats had in een leegstaand winkelpand met bovenwoning aan de Brinkstraat in Baarn verband houdt met de kunstroof. Een arrestatieteam viel het pand binnen. Ooggetuigen zagen hoe gewapende agenten buiten de wacht hielden. Ze konden niet vertellen of er arrestaties plaats vonden.

De geroofde doeken betreffen Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884) van Vincent van Gogh, dat Singer Laren tijdelijk in bruikleen had van het Groninger Museum, en het schilderij Twee lachende jongens van Frans Hals. Dat schilderij werd in augustus voor de derde keer ontvreemd.

Volledig scherm Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884) van Vincent van Gogh. © ANP Handouts