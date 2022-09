6 op de 10 jonge zorgmedewerkers overwegen zelfstandig of als flexwerker te gaan werken

Van alle zorgmedewerkers blijft twee derde het liefst in vaste dienst. Maar met name veel jongere medewerkers spelen met de gedachte om zelfstandig of als flexwerker door te gaan. ,,Als een verdere trend van vast naar flex zich doorzet, stevenen we af op een zorginfarct”, zegt Elise Merlijn, zorgbestuurder bij FNV. ,,De werkdruk is al schreeuwend hoog in de zorg en wordt alleen maar groter naarmate het vaste team kleiner wordt. Zij vallen vervolgens uit en zo blijf je in een vicieuze cirkel. Zorg wordt hierdoor schaars en ontoegankelijk.”