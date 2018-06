7 procent meer loon voor rijksambtenaren

Overvallen echtpaar in Deurne had honderddui­zen­den euro's en flessen whisky in huis

17:52 Het oudere echtpaar dat in mei slachtoffer was van een woningoverval, had honderdduizenden euro's in huis. Dat bleek tijdens het politie-onderzoek. Vermoedelijk had een familielid dat geld bij hen gestald. Hij is maandagochtend opgepakt.