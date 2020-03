77 nieuwe besmettingen coronavirus, twee patiënten overleden

update Coronavi­rus geconsta­teerd bij medewerker Isala Ziekenhuis in Zwolle

11:49 Een medewerker van ziekenhuis Isala in Zwolle heeft positief getest op het coronavirus. Dat laat het ziekenhuis weten via de eigen website. De medewerker, woonachtig in Zwolle, heeft volgens Isala geen patiënten, bezoekers of collega’s in Isala besmet.