800 kilo illegaal vuurwerk in berging flat Geldrop, zorgen om explosiegevaar

,,Wij willen niet weten wat er gebeurd zou zijn als dit vuurwerk was afgegaan", verzucht de wijkagent op het sociale medium. Om welke flat het precies gaat wil de politie niet zeggen. Hij kwam de opslag op het spoor na een tip van een bezorgde omwonende. De politie gaat er vanuit dat de eigenaar een handeltje had.



De eigenaar is nog niet opgepakt, maar de politie weet wie het is. Hij wordt komende week verhoord. Het vuurwerk is door een gespecialiseerd bedrijf opgehaald.



Er worden vaker opslagen gevonden van honderden of zelfs duizenden kilo's vuurwerk. Maar meestal gaat het niet om gewoond gebied. De politie roept mensen op mee te helpen een veilige leefomgeving te creëren en vraagt hen verdachte situaties te melden.