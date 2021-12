‘820.000 woningen gepland op plekken die gevaar lopen door klimaatverandering'

Van de miljoen woningen die tot 2030 gebouwd moeten worden, staat ruim 80 procent gepland voor gebieden die last kunnen krijgen van wateroverlast, droogte, hitte, of problemen met de bodem. Daarvoor waarschuwt Deltacommissaris Peter Glas in een advies aan de regering. Volgens hem wordt hier onvoldoende rekening mee gehouden in de plannen.

Er zijn nu al gebieden waar mogelijk problemen ontstaan, zegt Glas, maar hij kijkt ook verder vooruit. Huizen moeten normaal gesproken zo’n vijftig tot honderd jaar meegaan, en voorzieningen zoals wegen mogelijk nog langer. Wetenschappers zeggen dat het niet ondenkbaar is dat de zeespiegel door klimaatverandering in die periode met twee meter stijgt. In zijn advies aan de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat zegt Glas dat daar nu al over nagedacht moet worden.

De meeste woningen die op plekken gepland staan waar wonen in de toekomst mogelijk lastig is, lopen risico vanwege mogelijke overstroming. Hierbij gaat het om 580.000 huizen. In 400.000 gevallen gaat het om droge gronden. Per woning kunnen meerdere oorzaken voorkomen die ze kwetsbaar maakt. In totaal lopen 820.000 huizen dus om een of meerdere redenen risico. Deze woningen zijn samen goed voor een geschatte investeringssom van 245 miljard euro.

Tekst loopt door onder de kaart. De oranje en gele gebieden zijn volgens de Deltacommissaris minder geschikt voor woningbouw

Volledig scherm De gele gebieden zijn volgens de Deltacommissaris minder geschikt voor woningbouw © Deltacommissaris

Randstad

Vooral in de Randstad worden veel woningen gebouwd, terwijl dat juist een gebied is dat gevoelig is voor de zeespiegelstijging. ,,Hoewel nog onduidelijk is wat de uiteindelijke omvang van de zeespiegelstijging zal zijn en op welke termijn we deze kunnen verwachten, zijn de potentiële risico’s voor de veiligheid niettemin groot.”

Glas raadt aan om te bekijken of de verstedelijking misschien beter over Nederland verspreid zou kunnen worden. Verstedelijking zou juist plaats moeten vinden ‘op plaatsen waar dit vanuit het oogpunt van klimaatverandering en zeespiegelstijging het minst kwetsbaar is’.

Verder staat in het advies dat vast ruimte gemaakt moet worden voor maatregelen die nodig zullen zijn om twee meter zeespiegelstijging aan te kunnen. Daarmee doelt hij ook op de afvoer van water via rivieren en ruimte om overtollig water op te vangen. Daarnaast moet volgens Glas nog eens gekeken worden naar zogenoemde buitendijkse bebouwing. Dat zijn huizen die tussen de zee of een rivier en de dijk staan, en daardoor een groter risico lopen op overstroming.