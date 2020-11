8740 nieuwe coronabesmettingen gemeld; ruim duizend minder dan gisteren

Nederland Leest Als je elke dag 15 minuten voorleest, leert je kind per jaar 1000 nieuwe woorden

12:27 De leesvaardigheid van tieners neemt af, met alle gevolgen van dien voor opleiding en werk later. De start van de campagnemaand Nederland Leest is een mooi moment om te investeren in leesplezier. Hoe zorg je ervoor dat je kind lezen leuk gaat vinden?