90 procent van basisscholen bleef vandaag dicht: stoppen is geen optie

90 procent van de basisscholen heeft vandaag de deuren gesloten. De actiebereidheid van leraren blijkt onverminderd groot. PO in Actie kondigt nu al aan dat de estafettestaking in 2018 doorgaat.

Quote Leraren hebben moeite met staken en thuis zitten. Die willen zich inzetten Jan van de Ven, PO in Actie De actievoerende leraren van PO in Actie hoopten niet te veel stakende leraren kwijt te raken ten opzichte van de vorige staking. Uit de laatste cijfers blijkt dat er zelfs niets is ingeleverd. Net als de vorige grote staking begin oktober hield 90 procent van de basisscholen de deuren dicht. ,,Dit is een teken aan de wand'',

concludeert Jan van de Ven, een van de voormannen.



In het hele land gingen leraren de straat op om te protesteren tegen de hoge werkdruk en slechte salarissen. Inmiddels heeft minister Arie Slob 720 miljoen euro toegezegd, maar de leraren strijden door tot de volgens hen benodigde 1,4 miljard euro.

Omdat een landelijke manifestatie ontbrak, waren overal spontane acties. ,,Leraren hebben moeite met staken en thuis zitten. Die willen zich inzetten'', verklaart Van de Ven. Vandaar dat in tal van verzorgingshuizen ouderen werden verwend met koffie, taart en knutselactiviteiten. Ook liepen leraren in protestmarsen over straat in steden in het hele land.

Succes

In de Tweede Kamer hadden de stakende leraren nog weinig succes. Daar stemden politici over moties die vorige week tijdens de begrotingsbehandeling zijn ingediend. In één motie werden Kamerleden opgeroepen het salarisverschil tussen leraren op basis- en middelbare scholen te erkennen, maar die is verworpen. ,,We zijn heel teleurgesteld in de opstelling van de coalitie'', reageert Van de Ven.