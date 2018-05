Aan de dood ontsnapt: 'Ogen dicht, doorrijden en kijken waar het eindigt'

VIDEOHilbert Flokstra (51) uit Almere is vanochtend ternauwernood aan een serieus ongeluk ontsnapt. Voor zijn ogen kantelde een asfaltvrachtwagen op de A28 richting Zwolle. ,,Als ik er naast had gezeten, was ik meegesleurd."

Dochter Lindsay (26) doet het relaas aan de telefoon: ,,Ik werd vanmorgen wakker gemaakt door mijn moeder, die het me vertelde", zegt ze. Haar vader had na de fortuinlijke ontsnapping direct haar moeder gebeld. ,,Hij was er echt emotioneel door", zegt zijn dochter. En zij ook, want ze realiseerde zich direct dat hij er bijna niet meer geweest was. 'Een engeltje op zijn schouder', twitterde ze vrij snel.

Slingeren

Blijkbaar was de vrachtwagen al een tijdje aan het slingeren, vertelde vader Flokstra. ,,Hij wilde de truck inhalen, toen die nog meer begon te slingeren en hem niet meer onder controle kreeg. Op dat moment kantelde de wagen, schoof de berm en de vangrail in. Dat veroorzaakte enorme stofwolken, vertelde mijn vader."

Flokstra trapte keihard op de rem, vertelde hij zijn dochter. ,,Gelukkig zat er niemand achter hem. De vrachtwagen chauffeur maakte een haakse stuurbeweging naar rechts en reed daardoor met de bestuurderskant de vangrail in. De trailer stond dus dwars over de snelweg heen, m’n pa kon via het gras in de middenberm en krap één meter ruimte hem net ontwijken, vertelde hij.



'Ogen dicht, doorrijden en kijken waar het eindigt', zei mijn vader. De impact van de klap in de de vangrail zorgde ervoor dat de vrachtwagen ook weer terug de weg op schoof met de cabine. Die kwam ook los van de grond. Als hij er in de inhaalmanoeuvre naast had gezeten, was hij meegesleept door de vrachtwagen." Haar vader zei dat de geluiden die hij allemaal hoorde tijdens het ongeval voor 'enorme kippenvel' zorgden.

Examen

Zo'n ongeluk is natuurlijk voor iedereen schrikken. ,,Mijn vader was op weg naar Zwolle om examen te doen", vertelt dochter Lyndsay. Flokstra heeft een bedrijf in Italiaanse auto's en moest in Zwolle een examen af te leggen om 'leermeester' te mogen worden. ,,Hij was expres over de A28 gereden, omdat er op de A27 wegwerkzaamheden zijn en hij daar niet in opstoppingen wilde belanden."



Ze heeft hem inmiddels nogmaals aan de telefoon gehad. ,,M'n pa zegt dat hij door de schrik nu wel last heeft van de spieren in z'n rug. Doordat je zo schrikt en zo snel actie moet ondernemen." Zij koestert de gedachte dat ze haar vader nog heeft. ,,Vanavond krijgt hij een extra dikke knuffel."

Weg zeker tot drie uur dicht

Het ongeluk gebeurde even voor 08.30 uur. Door nog onbekende oorzaak kantelde de truck vol asfalt nabij het tankstation bij Hulshorst. Daarbij sneuvelde een deel van de vangrail. Militairen die langsreden zouden als eerste ter plekke zijn geweest. Zij schoten direct te hulp en leidden het verkeer, via de linkerrijstrook, langs de gekantelde vrachtwagen.



Brandweer, politie en ambulance waren lange tijd druk doende de chauffeur te bevrijden. Die is naar het ziekenhuis vervoerd. Hoe het met de chauffeur gaat, is niet bekend. De A28 werd afgesloten en verkeer wordt zoveel mogelijk vanaf Hoevelaken via de A1 en de A50 omgeleid. Weggebruikers moeten rekening houden met een forse vertraging. De weg richting Zwolle blijft tot 15.00 uur dicht vanwege de bergingswerkzaamheden en het repareren van de ontstane schade.