Aan de droom van Cosmin, Adina en Aurel kwam in een klap een einde

Seksshop opent naast speel­goed­win­kel: 'Papa is zeker even naar de buren'

10:09 Houten treinen en glasgeblazen dildo's met slechts een muurtje ertussen. In Eindhoven zitten straks speelgoedwinkel De Vlinder én seksshop Miranda direct naast elkaar. Bij De Vlinder worden al aan de lopende band grappen gemaakt over de nieuwe buren: ,,Papa is zeker even naar de buren."