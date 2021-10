Aan terughalen IS-vrouwen valt niet te ontkomen, dit staat ze hier te wachten

Taxichauf­feur Marko leeft van voedselbon­nen: ‘Ik heb nog steeds geen ritten’

9:02 Marko van Kesteren (51) is zelfstandig taxichauffeur in Amstelveen. Sinds de pandemie uitbrak staat zijn taxi stil. Hij kreeg coronasteun van de overheid, maar vanaf 1 oktober is die gestopt. Inmiddels krijgt hij voedselbonnen via het Rode Kruis.