Aangehouden automobilist moet 1,5 miljoen euro betalen: ‘Hij had nét niet genoeg bij zich’

Ongewone geldtrans­ac­tie brengt brute ontvoering van 70-jarige in Enschede aan het licht

10 november ENSCHEDE/ALMELO - Midden in de nacht maakt een 70-jarige inwoner van Ulft 25.000 euro over naar de rekeningen van twee jonge Enschedeërs. Bankmedewerkers vermoeden dat daar iets niet in de haak is, en alarmeren de politie. Als politiemensen naar de woning van de 70-jarige gaan, blijkt het vermoeden te kloppen. De man is gewond en loopt moeilijk.