Aangeslagen burgemeester: ‘Sommigen konden nog net op tijd hun kinderen wegtrekken’

Aptroot sprak eerder die dag met mensen die aanwezig waren bij de barbecue, die bruut ten einde kwam toen een truck van een dijk afreed en in de mensenmassa belandde . ,,Mensen vielen elkaar in de armen en huilden. Wat zij hebben gezien, is met geen pen te beschrijven. Ik ben onder de indruk van de manier waarop mensen elkaar helpen. Ze hebben het loodzwaar, allemaal.’’

Volgens Aptroot waren op het moment van het drama zo’n vijftig aanwezigen op de barbecue. ,,Sommigen hebben nog net op hun tijd hun kinderen kunnen wegtrekken. Ik sprak ook mensen die zeiden: als we een meter verderop hadden gestaan, waren we er niet meer geweest. Onze zorg voor deze mensen staat nu voorop.’’

De politie bevestigde tijdens de persconferentie dat de Spaanse vrachtwagenchauffeur niet heeft gedronken. Bloedonderzoek moet uitwijzen of hij drugs of medicatie had gebruikt. Hij is na het ongeval overgebracht naar het politiebureau in Dordrecht. De rechter-commissaris beslist maandag waarschijnlijk of het voorarrest van de vrachtwagenchauffeur wordt verlengd. Hem wordt het veroorzaken van een ongeval met dodelijke afloop verweten.