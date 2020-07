Aangifte boeren tegen minister Schouten bij politie in Leiden en Apeldoorn

UpdateBoeren zijn vanavond met hun landbouwvoertuigen naar de politiebureaus in Leiden en Apeldoorn gereden om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten (Landbouw) vanwege dierenmishandeling. De Leidse melkveehouder Wilbert van der Post liet weten dat er ruim vijftig landbouwvoertuigen uit Leiden en omliggende dorpen op weg waren gegaan naar het politiebureau aan de Langegracht.

,,Twee van ons gaan bij het politiebureau naar binnen om aangifte te doen tegen de minister”, zegt Van der Post. De boeren zijn het niet eens met het veevoerbeleid van Schouten van Landbouw. Ze moeten van het kabinet het eiwitgehalte in het veevoer verlagen om zo de uitstoot van stikstof door de dieren te verminderen, maar volgens de boeren is dat niet goed voor de dieren.

Volgens de politie heeft ook in Apeldoorn een groep boeren aangifte gedaan tegen Schouten.

Over de A2

Eerder vandaag gingen al enkele tientallen actievoerende boeren bij knooppunt Deil met hun trekkers de A2 richting Den Bosch op en zorgden daar voor een lange file tussen Beesd en Zaltbommel. Daarna keerden zij bij Den Bosch en zorgden zo ook voor oponthoud in de richting van Utrecht.

Rond 17.30 uur stond er op de A2 zeven kilometer file, meldde de ANWB op Twitter. Drie kwartier later stond er al 12 kilometer tussen Beesd en Zaltbommel richting Den Bosch. De enkele tientallen tractoren reden met een slakkengangetje van 5 kilometer per uur over de snelweg.

Eerder vandaag werd door boeren al duidelijk gemaakt dat de grootscheepse protestacties van de afgelopen dagen door heel Nederland pas het begin waren. Er komen nu elke dag acties, kondigden de boeren aan. ,,Steeds ergens anders en door het hele land”, aldus Rutger van Lier, regiobeheerder van actiegroep Farmers Defence Force (FDF) Oost-Achterhoek.

De boeren kwamen donderdagavond voor het eerst in actie, toen er in de Tweede Kamer werd gedebatteerd over het aanpassen van veevoer om de uitstoot van stikstof te verminderen. Sindsdien zijn ze elke dag met de trekkers op pad. Hun acties richten zich vooral op snelwegen en distributiecentra. De boeren protesteren bij distributiecentra tegen de lage prijzen van de supermarkten, waardoor ze zich uitgeknepen voelen.

Hun andere acties zijn gericht tegen het voorstel minder eiwit in veevoer te doen, omdat juist het eiwit extra stikstof in de mest veroorzaakt. Volgens de boeren komt daardoor de gezondheid van hun dieren in gevaar.

Verboden

In Groningen werd door de veiligheidsregio eerder vandaag een verbod van een week afgekondigd voor het demonstreren met trekkers en andere landbouwvoertuigen. De veiligheidsregio stelt dat die maatregel is genomen omdat de afgelopen dagen demonstraties van groepen boeren leidden tot opstoppingen en gevaarlijke situaties.

,,Deze demonstraties waren vooraf niet gemeld. Hierdoor was het niet mogelijk om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden.’’ Om herhaling van onveilige situaties te voorkomen, geldt tot en met volgende week maandag 7.00 uur een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dit verbod geldt binnen de grenzen van de Veiligheidsregio Groningen. Daaronder vallen alle gemeenten binnen de provincie.