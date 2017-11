Aangifte Jelle Brandt Corstius: Er zijn getuigen

'Be­vrij­dings­ho­tel' De Wereld in Wageningen failliet

12:20 Hotel de Wereld in Wageningen, waarin op 5 mei 1945 de capitulatie van de Duitse bezetter in Nederland werd getekend, is failliet. Dat heeft de eigenaar, de Jaap Venendaal Groep (7Habits BV), laten weten.