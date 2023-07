Aangifte tegen burgemeester en boer na dood wolf: ‘Dit mag niet onbestraft blijven’

De Faunabescherming zegt er alles aan te doen om te zorgen dat er vervolging komt voor ‘het aanvallen, verontrusten en doden van de streng beschermde wolf’. Uit de nu bekende feiten blijkt volgens de organisatie ‘dat er geen sprake geweest is van een aanval van een wolf op een mens, maar van een mens op een wolf’. ,,Wie zo onverstandig is om een roofdier met een hooivork en een schep te lijf te gaan, kan verwachten dat het dier zich bedreigd voelt en zich verdedigt. De hobbyboer was duidelijk in overtreding.”

Honden

De burgemeester krijgt het verwijt dat de wolf is doodgeschoten zonder dat er direct gevaar was. ,,De wolf bleek twee uur later onder zonnepanelen op een weiland te liggen. En is daar op last van de burgemeester door de politie doodgeschoten. Het protocol, om te beoordelen of een wolf mensen heeft aangevallen en vervolgens moet worden gedood, is in het geheel niet gevolgd. De burgemeester had niet het recht niet om wie dan ook opdracht te geven de wolf dood te schieten. En de politie had dat moeten weten en verifiëren, alvorens te schieten.”