Aangifte tegen grote puppyhandelaar: ‘Dieren komen ziek, ondervoed en getraumatiseerd aan’

Dierenbeschermingsorganisatie House of Animals heeft vandaag aangifte gedaan tegen ‘een van de grootste puppyhandelaren van ons land’. Volgens de organisatie doen Nederlandse handelaren zaken met fokkers uit Oost-Europa die zo per jaar ongeveer 80.000 onjuist of niet-geregistreerde, te jonge, zieke, getraumatiseerde of niet-ingeënte puppy’s Nederland binnenbrengen.

De aangifte gaat om honderden niet of onjuist geregistreerde honden die de handelaar naar Nederland haalde in de periode januari tot en met mei van dit jaar. Met niet of onjuist registreren, wordt de wet identificatie en registratie dieren (I&R) geschonden, die in het leven is geroepen om foute puppyhandel tegen te gaan. Op die manier kunnen handelaren makkelijk dieren importeren die ziek, te jong, getraumatiseerd of niet ingeënt zijn. Minstens dertig hondeneigenaren zitten met een dier met deze problemen thuis, dat ze begin dit jaar van de handelaar hebben gekocht, zegt Karen Soeters, oprichter van House of Animals.

De handelaar in kwestie ontkent de aantijgingen. Hij laat weten dat alles in zijn bedrijf 'keurig volgens de regels verloopt’ en dat het weleens voorkomt dat er een hondje ziek wordt, want ‘we hebben het over levende dieren’. Van de dertig gedupeerde hondeneigenaren heeft de handelaar naar eigen zeggen niks gehoord.

Volgens Soeters komt er bij de broodfok vanuit Oost-Europa en met name uit Hongarije veel dierenleed kijken. ,,Moederdieren worden uitgebuit om zo veel mogelijk pups op de wereld te zetten. Veel te jonge dieren worden vervolgens dagen op transport gezet en komen in Nederland ziek, ondervoed en getraumatiseerd aan. De dieren die onderweg sterven worden niet gemeld.’’

Dierenartsen

Dierenartsen zien dit leed terug in de spreekkamer, aldus House of Animals. Als dierenartsen de omstandigheden waar een hond vandaan komt, niet vertrouwen, kunnen ze melding maken bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Maar de NVWA grijpt vaak niet in. ,,Ik spreek zo veel dierenartsen die keer op keer melding maken van dierenleed bij hondjes die via deze malafide handelaren binnenkomen en die vervolgens merken dat de NVWA er niks mee doet.’’ De hondjes hebben bijvoorbeeld vaak het parvovirus, een agressief en zeer besmettelijk virus.

Daarom heeft de organisatie een klacht ingediend bij de overheidsdienst. House of Animals ziet dat in 2018 bij de NVWA 614 meldingen van particulieren en dierenartsen binnenkwamen, waarvan 74 procent is genegeerd. De NVWA kan deze cijfers niet bevestigen, maar laat weten dat er vorig jaar onderzoek werd gedaan bij 118 van de 849 klachten over misstanden rond honden en katten. In veel overige gevallen was er niet genoeg informatie om de melding op te pakken, zegt de NVWA. En als de papieren in een ander EU-land al goedgekeurd zijn, kan de dienst ook niets doen. Ook lijkt gebrek aan capaciteit een probleem: de NVWA zegt dit jaar van vijf naar tien fte op te schalen om naar meer meldingen onderzoek te kunnen doen. Naar ernstige meldingen of bij vermoeden van rabiës, dat ook heel gevaarlijk is voor mensen, wordt wel meteen onderzoek gestart.

Verantwoordelijkheid hondeneigenaren

Maar: ,,Zolang mensen op deze manier een huisdier in huis halen, zal er aanbod zijn. En dat is een probleem. Als je binnen tien minuten moet beslissen en niet eerst kunt checken of het dier wel gezond is, klopt er iets niet’’, aldus een NVWA-woordvoerder. Ook House of Animals roept mensen op geen hondje via Marktplaats te kopen. Soeters: ,,Zeker nu in coronatijd kopen veel mensen een hondje bij een broodfokhandelaar, soms zonder dat ze het doorhebben. Zo houden ze onbedoeld deze misstanden in de hondenhandel in stand.’’

Volgens de NVWA is het hondenpaspoort een van de belangrijkste dingen om op te letten bij aankoop van een viervoeter. In het hondenpaspoort, dat sinds 2020 verplicht is voor elke nieuwe hond in Nederland, staat informatie over de herkomst, leeftijd en medische geschiedenis. Maar ook dat systeem lijkt niet waterdicht te zijn. De dierenarts die voor de betreffende handelaar hondenpaspoorten zou controleren en ondertekenen volgens House of Animals, werd in België eerder deze maand schuldig bevonden aan het ondertekenen van hondenpaspoorten bij een Belgische hondenhandelaar waarop gegevens niet klopten.

Soeters: ,,Het hele systeem klopt van geen kant. Er is wetgeving in Nederland en die is er niet voor niets. Daar moeten handelaren zich aan houden en dat doen ze niet.’’

Volledig scherm Karen Soeters met het gehandicapte hondje Jukka uit Hongarije. Dierenbeschermer Soeters heeft namens House of Animals aangifte gedaan tegen een hondenhandelaar vanwege het invoeren van puppy's uit Oost-Europa. © ANP