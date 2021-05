Aangifte tegen Ruinerwold-vader vanwege zedendelict

Oudste kinderen Ruinerwold betreuren onrust in woonplek jongsten

21 april De oudste vier kinderen van het Ruinerwold-gezin menen dat er onrust is ontstaan door vader Gerrit Jan van D. en verdachte Josef B. in het Veluwse dorp waar de vader en vier jongste kinderen wonen. Zij betreuren deze mogelijke onrust. Dat laten zij via hun advocate Corinne Jeekel weten in een verklaring die vanavond is gepubliceerd op Facebook.