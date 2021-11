Aanhoudingen bij grote politieactie tegen Nederlands-Belgische drugsbende

Op meerdere plaatsen in Nederland en België viel de politie gelijktijdig binnen. In totaal zijn zes mensen aangehouden, in de leeftijd tussen de 20 en 34 jaar. De politie sluit meerdere aanhoudingen in de loop van dinsdag niet uit. De actie werd gehouden naar aanleiding van een groot onderzoek naar een criminele organisatie die zich in Nederland en België bezighield met de productie van drugs.

In Bergeijk, Eindhoven, Utrecht, maar ook in de Belgische plaatsen Pelt en Neerpelt doorzocht de politie verschillende woningen en adressen gerelateerd aan het onderzoek. Eén verdachte werd aangehouden in zijn cel in de PI in Roermond. De hoofdverdachte in het onderzoek is een 32-jarige man uit Bergeijk. In het dorp gaat de naam van Stefan P. rond als de verdachte om wie het zou gaan.



De politie wil niet bevestigen dat het om P. aat. Een arrestatieteam viel binnen op een woonwagenkamp waar de verachte verbleef. De politie verdenkt hem ervan een leidende rol te hebben in de organisatie. De politie pakte groots uit in Bergeijk. Meerdere busjes van de ME zijn aanwezig. Inmiddels is het terrein afgezet met zwarte hekken en lopen er agenten met speurhonden rond. De actie gaat dinsdag nog verder, laat de politie weten.



