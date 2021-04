Aanklager Rolf (28): ‘Risico op bijtincidenten neemt toe nu coronadieren geen puppycursus krijgen’

Advocaat: schutter wilde Bas van Wijk niet doodschie­ten

22 april Verdachte Samir El Y. wilde de 24-jarige Bas van Wijk niet doodschieten. Hij had evenmin de bedoeling om met het schieten een horloge te kunnen stelen van een van de vrienden van het slachtoffer. Dit zei zijn advocaat donderdag in de rechtbank in Amsterdam op de tweede zittingsdag over de fatale schietpartij op 8 augustus vorig jaar aan de oevers van de Nieuwe Meer in Amsterdam.