Aannemer is failliet, en dus blijft deze straat zitten met een enorme kuil

De complete Putterstraat is opengebroken, deels is de straat gewoon een kuil van een meter diep. Gewerkt wordt er niet. Aannemer Van Hattum Infra zag geen brood meer in de vervanging van de riolering. Het bedrijf uit Rhenen heeft zichzelf failliet laten verklaren.

Over een lengte van 160 meter liggen grote bergen straatstenen, op sommige plekken is het trottoir compleet verdwenen of kan er in ieder geval geen rolstoel of kinderwagen meer over. Het enige goede nieuws is dat iedereen gewoon naar het toilet kan.



,,Bij mijn buurvrouw hebben ze donderdag de aansluiting op het nieuwe riool nog gemaakt. Vrijdag hebben we de hele dag zitten wachten, maar er kwam niemand’', vertelt bewoonster Margreet de Jong: ,,We hadden donderdagavond alle planten boven de aansluiting al uit de tuin gehaald. Een deel hebben we inmiddels weer terug geplant, maar we zijn bang dat de planten het niet overleven.’’

Onmogelijke bocht met bakfiets

De situatie is knap lastig, vertelt ze, vooral doordat er maar een smal strookje stoep overgebleven is en zelfs het stuk straat waar de kuil al weer dicht gegooid is met de fiets onbegaan baar is. ,,Wij hebben geen achteruitgang in de tuin. Ik moet nu vier keer per dag met de bakfiets een hele moeilijke bocht naar de brandgang maken om mijn kinderen naar school te brengen en weer op te halen.



Ondertussen kijkt ze met enige angst naar het houten hekwerkje, dat moet maken dat niemand in de diepe kuil valt: ,,Dat staat zo dicht op de kuil, dat het er binnenkort in glijdt’’, verwacht ze. Een paar huizen verderop maakt Henk van de Graaf zich zorgen om de fonkelnieuw ogende elektrische graafmachine bij het eind van de werkzaamheden.



,,Daar staat 660 Volt op, maar van het weekeinde zaten daar wel kinderen op te spelen. Ik hoop dat de curator nog iemand in dienst heeft gehouden om dat ding daar weg te halen. Anders moet hij maar naar de fabrikant om dat te regelen.’’

Quote Ik ben die mannen vorige week nog frikadel­len wezen brengen. Toen moeten ze al geweten hebben dat het voorbij was. Jan van der Does, Buurtbewoner

Overbuurman Jan van der Does maakt zich juist druk zorgen om de medewerkers van Van Hattum: ,,Al ligt de straat hier tien jaar open, die mannen hebben ook gezinnen die moeten eten. Ik ben ze vorige week nog frikadellen wezen brengen.



Toen heb ik nog gevraagd of ik mijn auto nog bij de wegafzetting vlakbij mijn huis neer kon zetten. Dat kon wel, het maakte hen niet uit. Achteraf bedacht ik me dat zij toen al wisten dat het afgelopen was.’’



De grote vraag is wanneer en door wie het werk hervat kan worden. De gemeente, die stelt dat er nergens onveilige situaties zijn, is naarstig op zoek naar een andere aannemer, al is het maar om de straat tijdelijk dicht te straten.



Waar De Jonge hoopt dat dat snel kan, vreest De Jonge dat dat lang kan duren: ,,Geen aannemer stapt hier eventjes blind in.’’

Deel van een miljoenenklus

Het werk in de Putterstraat is onderdeel van de vervanging van het oude riool door een gescheiden riool met aparte afvoerpijpen voor regenwater in de Vogelbuurt-Zuid, waaraan een jaar geleden begonnen werd. Die klus is volgens de gemeente voor 40 procent afgerond en zou normaal gesproken in juni 2023 afgerond moeten worden.



Van Hattum kreeg de klus, die volgens de website van het bedrijf tussen de twee en de vier miljoen euro kost, naar eigen zeggen omdat het bij de aanbesteding zowel qua prijs als qua kwaliteit het beste scoorde. Daarbij speelde het milieuelement een belangrijke rol.



Het bedrijf zette niet alleen een elektrische Hyundai HX260al Electric graafmachine in, maar ook een elektrische bemalingspomp. Dat scheelt veel lawaai. Om nieuwe straatstenen te leggen, werd een straatmaat ingezet: een elektrische bestratingsmachine op zonne-energie.