Aanpak corona-achterstanden onderwijs is slechts eerste stap: ‘Je trekt er geen extra leraren mee’

Scholen moeten zich vooral niet laten opjagen bij het maken van keuzes om leerachterstanden weg te werken, meldt CNV Onderwijs in een reactie. ,,Op dit moment hebben veel scholen hun handen meer dan vol aan alle geregel rondom corona-uitval en aan verwoede pogingen niet meer vertraging te laten ontstaan”, reageert voorzitter Daniëlle Woestenberg van de onderwijsbond.



Ze wijst erop dat iedere school sowieso recht heeft op een basisbedrag per leerling. ,,Het is beter om een goede keuze voor extra’s in zorgvuldige afstemming te maken dan om onder druk te kiezen voor een ingreep die later toch niet blijkt aan te sluiten bij de behoefte. Dat geeft alleen frustratie, is slecht voor iedereen en zonde van het geld.”



De Algemene Onderwijsbond (AOb) pleit voor een meer structurele oplossing. ,,Het is goed dat het onderwijs meer geld krijgt”, zegt voorzitter Tamar van Gelder. ,,Het probleem is dat het incidenteel geld is. Na twee jaar verdwijnt het weer.” Volgens de voorzitter is deze investering niet genoeg om mensen vast in dienst te nemen. Voor het plan van Slob heeft het onderwijs meer leraren nodig, denkt ze. ,,Die extra leraren trek je niet het onderwijs in met een zeer tijdelijke aanstelling.”