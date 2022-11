Aanpak tegen verkoop antisemitische boeken online

Grote online boekwinkels moeten veel beter speuren naar antisemitische boeken in hun catalogus en ze zelf uit het assortiment halen. De Nationaal Coördinator Antisemitisme Bestrijding Eddo Verdoner komt met een nieuw plan om haatdragende boeken over Joden uit de wereld te krijgen.

Complotdenker David Icke mocht afgelopen weekend Nederland niet in om te spreken op de Dam in Amsterdam omdat hij zich geregeld antisemitisch uitlaat. Maar zijn boeken kan iedereen kopen bij gerenommeerde, Nederlandse boekwinkels op het internet. Het legt volgens Verdoner precies het probleem bloot. Mensen die juridisch over de schreef gaan, kunnen prima worden aangepakt. Maar deze mensen hebben vaak ook een heel verdienmodel met hun boeken en geschriften waarmee ze hun aanhang kunnen vergroten. Dat een halt toeroepen is een veel lastiger verhaal, merkt de nationaal coördinator al langer.

Antisemitische lectuur verkopen is verboden. Het Openbaar Ministerie pakt meldingen hierover ook op. Maar toch stonden er afgelopen jaren in online boekwinkels tientallen boeken die eigenlijk niet verkocht zouden mogen worden. ,,De praktijk is nu dat een eigenaar van een kleine, fysieke boekwinkel meteen straf krijgt als hij een antisemitisch boek in de etalage legt. Maar bij heel grote online boekverkopers, glippen die boeken er te vaak nog doorheen. Dat is onacceptabel. Ook zij hebben een verantwoordelijkheid”, zegt Verdoner.

Opspraak

Bol.com kwam zo de afgelopen jaren in opspraak. Tegen een van de grootste webwinkels van Nederland werd twee jaar geleden nog aangifte gedaan door Federatief Joods Nederland, omdat er honderden extreemrechtse en antisemitische boeken werden aangeboden waarin onder meer de Holocaust wordt ontkend. Ook vorig jaar bleken nog er nog altijd tientallen discriminerende en haatzaaiende boeken gewoon te koop.

Na de aangifte stelde Bol.com nog dat alleen door de overheid verboden boeken werden geweerd en benadrukte het bedrijf dat het niet altijd achter de inhoud van alle boeken stond, maar dat het een groter gevaar was om als bedrijf te gaan bepalen welke boeken mensen wel of niet tot zich mochten nemen. Preventieve checks werden niet gedaan; er werd alleen ingegrepen na meldingen of bij publieke ophef.

In die gedachtegang is nu een kentering gekomen. Bol.com is nu het eerste bedrijf dat zich heeft aangesloten bij de aanpak van de nationaal coördinator. Verdoner wil dat grote online boekverkopers in hun catalogus veel actiever gaan speuren naar boeken met discriminerende inhoud. Maar vooral ook dat ze met elkaar kennis uitwisselen hoe ze dat precies doen en daar lessen uit trekken om het nog beter te doen.

Beoordeeld

De duizenden boeken die wekelijks bij Bol.com automatisch worden geüpload, worden nu sinds september actief door zes medewerkers beoordeeld. Om te bepalen wat haatdragend, discriminerend of antisemitisch kan zijn, is het bedrijf de afgelopen maanden te rade gegaan bij experts, zoals het Meldpunt Discriminatie. Medewerkers kunnen met die kennis boeken beter beoordelen op antisemitische inhoud en ze indien nodig verwijderen of voorzien van een label dat potentiële kopers waarschuwt. Ook na meldingen van klanten worden boeken aan een nader onderzoek onderworpen.

Boeken van David Icke zijn ook bij Bol.com nog steeds te koop, maar sommige titels die omstreden zijn vanwege antisemitisme zijn wel verwijderd, zoals The Robots Rebellion. ,,We kijken niet naar de persoon, maar het gedachtegoed dat in boeken wordt verspreid via ons platform is van belang”, zegt Sophie Berends, projectleider van het kwaliteitsteam. Met de zes medewerkers die zich nu op de boeken storten, worden alle nieuwe boeken beoordeeld, maar in de catalogus die sinds 1990 is opgebouwd zitten 20 miljoen exemplaren. ,,Er ligt dus nog wat op ‘zolder’ dat we moeten opruimen.”