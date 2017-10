Aanranding officierenopleiding wekt verbazing

Gisteren maakte advocaat Michael Ruperti bekend dat de aanrandingszaak in de doofpot was gestopt. De vrouw had volgens hem al in april melding gemaakt dat een medestudent haar zou hebben aangerand na een feestje op de officierenopleiding. Daarop volgde ook een intern onderzoek, maar volgens Ruperti is er vooral geprobeerd om de zaak niet naar buiten te laten komen. ,,Er is wel een intern onderzoek geweest, maar de uitkomst was dat de vrouw er het beste aan deed om de zaak te laten rusten. Het was haar verhaal tegen het zijne en daar zou alleen maar veel gedoe van komen.’’



Volgens Ruperti had de commandant in dit geval altijd aangifte moeten doen en hij krijgt bijval van militaire vakbonden. Leon van der Hulst van militaire vakbond ACOM noemt het verbazingwekkend dat dit niet is gebeurd. ,,Zulke incidenten moet je niet intern willen oplossen. Als er een vermoeden is van een strafbaar feit moet een commandant altijd aangifte doen.’’