Aanslag in Rotterdam-West, politie start onderzoek

Doordat het raam is voorzien van dubbel glas lukte dat niet en hield het ondanks de meerdere kogelgaten stand. De granaat werd op de stoep voor de deur van de woning aan getroffen. Het is nog onduidelijk voor wie de aanslag was bedoeld.



Volgens de politie zijn er geen aanwijzingen dat de schietpartij verband houdt met de verwoestende brand die gisteravond woedde in de Sishalounge aan de Wijnhaven in het centrum van Rotterdam. Het pand brandde volledig uit.