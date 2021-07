Aanslag op misdaadjournalist Peter R. de Vries in Amsterdam: dit is wat we nu weten

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries vecht voor zijn leven, nadat hij gisteravond werd neergeschoten in het centrum van Amsterdam. Drie verdachten zijn opgepakt. Burgemeester Femke Halsema sprak van een ‘brute, laffe‘ misdaad, premier mark Rutte noemde het een ‘aanslag op de vrije journalistiek’. Dit weten we tot nu toe over de moordaanslag op De Vries.

Dinsdagavond rond 19.30 werd misdaadjournalist Peter R. de Vries neergeschoten in De Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam. Hij kwam juist van opnames van RTL Boulevard vandaan. Politiecommissaris Frank Paauw zei dat hij door een schutter van dichtbij is neergeschoten. Volgens ooggetuigen gaat het om vier of vijf schoten. Daarbij is/zou De Vries in het hoofd zijn geraakt.

De Vries werd zwaargewond naar het ziekenhuis vervoerd. Daar ‘vecht hij voor zijn leven', zo zei burgemeester Femke Halsema gisteren tijdens een persconferentie van de Amsterdamse driehoek. Het VU Medisch Centrum wordt bewaakt door zwaarbewapende agenten, dit wijst erop dat hij daar verblijft.

Verdachten

Burgemeester Halsema zei dat veel mensen het schietincident hebben gezien. Voor wie dat wil, is slachtofferhulp beschikbaar. Volgens ooggetuigen droeg de man een trainingspak met militaire camouflage-print. De politie sprak over een lichtgetinte man met een tenger postuur, een donkergroene jas met camouflagevlekken en een zwarte pet.

Dinsdagavond zijn drie verdachten aangehouden, onder wie de mogelijke schutter. Door getuigen ter plaatse kreeg de politie snel zicht op een mogelijke vluchtauto. Deze is staande gehouden op de A4, afrit Leidschendam. Korpschef Frank Paauw: ,,Er zijn twee verdachten aangehouden. Wij denken dat de schutter hierbij aanwezig is.” Een derde verdachte is aangehouden op ‘een locatie in Amsterdam’. Volgens Paauw heeft de tot stilstand gebrachte auto de focus bij de politie. Of daarin een wapen is gevonden, wilde hij niet zeggen.

Motief

Over het motief van de dader is vooralsnog niets bekend. ,,Nu zijn we bezig met de zoekactie, sporenonderzoek en natuurlijk hulpverlening", liet de politie weten. ,,Motieven en achtergronden komen pas in een veel later stadium aan de beurt.”

Oscar Hammerstein, voormalig advocaat van kroongetuige Nabil B., is ervan overtuigd dat de aanslag op Peter R. de Vries te maken heeft met zijn bemoeienis in het proces rond Ridouan Taghi. Peter R. de Vries staat zijn vriend Peter Schouten bij die advocaat is van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Hij nam die taak op zich nadat de vorige advocaat van de kroongetuige, Derk Wiersum, werd vermoord. De Vries is de vertrouwenspersoon van kroongetuige Nabil B. Schouten is gisteravond in veiligheid gebracht na de aanslag.

Nadat De Vries in juni vorig jaar bekendmaakte adviseur te worden van Nabil B., zou hem beveiliging zijn aangeboden, die hij zou hebben geweigerd. Demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus wilde niet reageren op die berichten. ,,We moeten eerst het onderzoek laten plaatsvinden. Alle feiten zullen bekend worden.”

Reacties

In de uren nadat Peter R. de Vries werd neergeschoten, heeft YouTube honderden filmpjes verwijderd waarop de gewonde De Vries en de plek van het misdrijf te zien zijn. De filmpjes zijn dinsdagavond gemaakt door omstanders. De politie in Amsterdam heeft mensen opgeroepen om beelden van de aanslag niet op sociale media te delen. Burgemeester Femke Halsema herhaalde die oproep gisteravond tijdens de persconferentie: ,,Dit gaat om de waardigheid en de kwetsbaarheid van Peter R. de Vries.”

In heel Nederland is geschokt gereageerd op de aanslag. Het Openbaar Ministerie sprak over een ‘weerzinwekkende daad' en ‘een aanslag op de vrije pers’. ,,Journalisten moeten onbedreigd en vrij hun belangrijke werk kunnen doen”, schrijven Willem-Alexander en Máxima in een verklaring. ,,Wij voelen ons verbonden met iedereen die zich inzet voor de vrije pers in onze rechtsstaat.”

