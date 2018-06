Aanslag Telegraaf: Vluchtauto gestolen in Woerden, gedupeerde baalt enorm

De vluchtauto die gisteren werd gebruikt bij de aanslag op het gebouw van De Telegraaf, is gestolen in Woerden. De Audi RS5 werd afgelopen nacht brandend aangetroffen in Amsterdam-Noord vlakbij de Ring. Volgens Abdul Beydilli (27) uit Woerden gaat het om de wagen die in maart bij zijn autobedrijf verdween.

De vader van Beydilli vertelt dat hij vandaag een telefoontje kreeg van de politie in Amsterdam, die hem het slechte nieuws over zijn uitgebrande Audi RS5 meedeelde. ,,Mijn zoon zit in Turkije en kan zelf nu niet reageren maar hij laat in een sms weten dat ie enorm baalt. Hij had de wagen amper anderhalve maand."

De autohandelaar deed er na de aangifte bij de politie alles aan om zijn geliefde zwarte bolide terug te vinden. Zo loofde hij een beloning van 1.000 euro uit voor de gouden tip. ,,Hij zocht met vrienden en collega's zowel op het internet als op straat naar de wagen. De dieven moeten hem goed hebben verstopt want hij is ruim drie maanden nergens gesignaleerd. Ook een teken dat de aanslag goed werd voorbereid."

De Amsterdamse politie bevestigt tegenover deze krant dat de uitgebrande wagen de gestolen Audi van Beydilli is. Agenten troffen de bolide vanmorgen omstreeks 04.00 uur op een parkeerplaats langs de Noordkaperweg, vlakbij de oprit ‘Volendam-Hengelo’ van de A10. Getuigen verklaarden dat ze vlak daarvoor een harde knal hadden gehoord. De recherche gaat er van uit dat de dader(s) van de aanslag op het gebouw van De Telegraaf gisteren met deze auto zijn gevlucht.

'Zeldzame auto'

De Audi RS5 verdween tussen zondag 4 maart 23.00 uur en maandag 5 maart 03.00 bij het autobedrijf van Beydilli aan de Edisonweg in Woerden. De wagen stond geparkeerd voor de deur. ,,Het is een hele zeldzame Nederlandse originele auto. Geen import. En er is ook niet mee geknoeid. Een echte liefhebbersauto is het", zei de autohandelaar destijds.

Op camerabeelden waren volgens de gedupeerde 'twee jonge gasten' te zien, een zilvergrijze Ford Fiesta en een man met een wit jack en een witgekleurd hoofddeksel die op de uitkijk zou hebben gestaan.

Aanslag Panorama

Het is al de tweede keer in korte tijd dat het spoor van een aanslag naar Woerden loopt. De verdachte van de beschieting van het pand van tijdschrift Panorama met een raketwerper, vorige week eveneens op bedrijventerrein Sloterdijk, komt uit dezelfde plaats. Richard Z. (41) is president van een zogeheten outlaw motor cycle gang, meer bepaald het Chapter Silencio - afdeling Woerden van de Caloh Wago MC Main Triad.