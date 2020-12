Aanslagen jagen familielid in Poolse supermarkt Tilburg geen angst aan: 'Ik heb erger gezien’

Bang? Nee hoor, Taha Mahmoud niet. Er is meer nodig dan een paar bomaanslagen op winkels van zijn familie om hem van slag te brengen, zegt de medewerker van Poolse supermarkt Warszawa XL in Tilburg.

Ook de zaak in Tilburg is in handen van zijn familie, net als de opgeblazen winkels in Aalsmeer en Beverwijk. ,,Ik kom uit Irak, de eigenaar ook. Wij zijn opgegroeid met situaties van bommen en oorlog, met mensen die zonder been of arm op straat liggen. Nederland is veilig, als er dan zoiets gebeurt, is iedereen gelijk bang. Maar wij niet, wij zijn niet bang. Ik heb erger gezien.”

De 50-jarige Mahmoud woont al zijn halve leven in Nederland. In de supermarkt probeert hij ook zijn jongere collega’s gerust te stellen. Hij wijst naar de Poolse vrouw achter de kassa. ,,Zij was echt, écht bang. Ik zei: als ik er ben hoef je niet bang te zijn. Komt goed.” De ogen van de jonge caissière staan bedenkelijk boven haar blauwe mondkapje. Ze heeft niet zo’n trek in vragen en bovendien zijn er klanten met volle winkelmandjes die op haar wachten. Het werk in de supermarkt gaat gewoon door.

Geen extra beveiliging

Overal in de Tilburgse supermarkt hangen overal kleine witte camera’s, maar die hingen er ook voor deze week al. De potige man die opvallend rondloopt in de winkel is ‘een vriend'. Buiten is niks te zien van bewaking of politiecontrole. De beveiliging van deze Warszawa XL is dan ook niet verder aangescherpt, zegt de locatiemanager, die in tegenstelling tot Mahmoud niet met naam en toenaam in het Brabants Dagblad wil. ,,Je weet maar nooit.”

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm De ravage na de explosie in de Poolse supermarkt in Heeswijk-Dinther. © Bart Meesters

Ook hij is niet bang, zegt hij, maar hij vindt de explosies ‘wel schrikken’. ,,Het kan echt fout gaan. Gelukkig wonen hier geen mensen boven of naast”, zegt hij over de supermarkt, die in een vrijstaand pand aan het Paletplein zit. Naar de aanleiding van de aanslagen is het ook voor de locatiemanager gissen. ,,Puur jaloezie, denk ik. Wij kennen de juiste formule, werken hard en doen het goed. Er zijn ook winkels die niet draaien of schulden hebben. Dat is jammer.”

Leeg en verlaten

Klanten en buurtbewoners in Tilburg laten zich niet afschrikken door de aanslagen die dinsdag- en woensdagochtend zijn gepleegd bij Poolse supermarkten van dezelfde eigenaren in Aalsmeer en Beverwijk. Er was dinsdag ook een aanslag in Heeswijk-Dinther maar de familie zegt die eigenaren niet te kennen. Dat wordt andersom ook bevestigd.

De familie van Mahmoud opent binnenkort een nieuwe vestiging van Warszawa aan de Hoofdstraat in Schijndel. Het pand, waar voorheen Intertoys in zat, is nu nog leeg en verlaten. ,,Half januari gaat de winkel open. Dat is mij verteld”, stelt de buurman, de bloemist van De Binderij. ,,Ze zijn er wel al af en toe bezig met de inrichting maar nu is het alweer een tijdje stil.”

De buurman is geschrokken van het nieuws van de aanslagen op de Poolse supermarkten. ,,Dat het om dezelfde eigenaren gaat, dat wist ik niet. Als het hier maar niet zover komt.”