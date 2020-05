Aantal coronapatiënten op ic opnieuw gedaald, 32 doden door Covid-19

Verder gaat de overallbezetting op de ic volgens hem iets omhoog met meer non-Covid-19-patiënten. Dat zijn er momenteel 559, 37 meer dan de voorgaande dag. ,,Dit komt door het hervatten van de overige zorg”, aldus Kuipers.

Van de Nederlandse Covid-patiënten op de IC liggen er 181 in Nederland, 7 minder dan gisteren. En 1 in Duitsland, hetzelfde aantal als gisteren. Het aantal Covid-opnames buiten de IC bedraagt 695. Dat zijn er 28 minder dan gisteren.

Coronadoden

Het afgelopen etmaal zijn bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 32 sterfgevallen ten gevolge van het coronavirus gemeld. In Nederlandse ziekenhuizen zijn 16 nieuwe patiënten opgenomen vanwege het virus, waarmee dat aantal stijgt naar 11.713.

Onder de nieuwe doden zijn acht mensen die gisteren zijn overleden, tien mensen die dinsdag stierven en vijf doden van afgelopen maandag, maar ook twee mensen die meer dan een maand geleden al zijn overleden.



Over het algemeen daalt het sterftecijfer wel fors en bedraagt het inmiddels nog maar een fractie van wat het was op het dieptepunt van de coronacrisis. Ook het aantal nieuwe besmettingen nam de afgelopen weken gestaag af. Het RIVM schrijft deze afname toe aan de door het kabinet genomen maatregelen tegen de verspreiding van het virus. In totaal raakten, met de stijging van 182 van vandaag meegeteld, 45.950 mensen aantoonbaar geïnfecteerd met het virus.

Tot nu toe zijn er in Nederland 5903 sterfgevallen gerapporteerd waarbij sprake was van besmetting met het virus. Het werkelijke aantal doden ligt aanzienlijk hoger, omdat lang niet iedereen wordt getest. Bovendien worden sterfgevallen soms pas dagen later doorgegeven. Ook ligt het werkelijke aantal infecties waarschijnlijk een stuk hoger. Niet iedereen met, veelal milde, klachten wordt op het virus getest.

Daling op de ic's

In de komende dagen daalt het aantal patiënten op de ic’s naar ongeveer 150, verwacht het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Volgens de laatste cijfers liggen op de ic’s in Nederland 187 coronapatiënten. Bovendien wordt iemand in Duitsland behandeld. Verpleegafdelingen van ziekenhuizen behandelen 698 coronapatiënten.

Van alle gemelde patiënten is de helft 60 jaar of ouder. Vooral ouderen en mensen met voornoemde bestaande klachten, werden ziek van het virus. De helft van de opgenomen patiënten is 69 jaar of ouder, bij de overleden patiënten was de helft 82 jaar of ouder. Van het totale aantal opgenomen en overleden personen is het merendeel man. Aan het RIVM wordt niet gemeld wie hersteld is van Covid-19.

Lager dan normaal

Onder mensen met langdurige zorg lag het aantal sterfgevallen in de week van 11 mei ook lager dan normaal. Dat melden onderzoekers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).



Het is gebruikelijk dat na een piek in het aantal sterfgevallen - zoals recentelijk vanwege Covid-19 - een dal volgt. Na de griepepidemie van 2018 was dat ook het geval. Een deel van de mensen die de afgelopen maanden zijn overleden aan het coronavirus, waren volgens socioloog Tanja Traag van het CBS onder normale omstandigheden nu gestorven.

Europese cijfers

In 24 Europese landen zijn tussen begin maart en eind mei ongeveer 159.000 meer mensen gestorven dan normaal in dat tijdsbestek. Een ‘significant deel’ van dat aantal is aan het coronavirus te linken, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) vandaag.

,,Wat wij heel duidelijk hebben gezien is dat de piek in het aantal doden te maken heeft met het overdragen van Covid-19", zei Katie Smallwood van de WHO. Zij benadrukte dat landen die de coronamaatregelen momenteel versoepelen, in de eerste plaats het coronavirus moeten kunnen ‘traceren en testen’ om een tweede golf op afstand te houden.

De WHO stelt bijvoorbeeld dat het openen van bars, bedrijven en discotheken nieuwe risico’s met zich mee kan brengen. Om dat aan te kunnen, moet het zorgsysteem van een land ‘een zeer sterk vermogen’ hebben.

In Europa raakten vooralsnog meer dan 2 miljoen mensen besmet het coronavirus. Zeker 175.000 stierven aan de gevolgen.