Aantal coronapatiënten op ic's daalt op het oog langzamer, maar trend zet gestaag door

,,De afname per week vlakt in aantal langzaam af, met in de afgelopen weken respectievelijk 240, 200 en nu 170 minder. Percentueel blijft de afname echter gelijk: respectievelijk 20, 21 en 23 procent. Als deze trend zo doorzet, zitten we eind volgende week op 435”, aldus voorzitter Ernst Kuipers. De intensive cares volgen de daling nauwlettend, temeer omdat de intelligente lockdown wordt versoepeld. ,,Inmiddels weten we dat het aantal ziekenhuisopnames geen goede voorspeller vormt voor de ic-opnames, omdat de ic-opname meestal binnen een dag na opname plaatsvindt. We hebben dus andere voorspellers nodig. Met name laagdrempelig testen is belangrijk.”