Aantal coronapatiënten op intensive care onder 700

RIVM: 69 nieuwe sterfgeval­len en 44 ziekenhuis­op­na­mes

15:22 De afgelopen 24 uur zijn er in Nederland 69 nieuwe meldingen gedaan van geteste mensen die zijn overleden aan het coronavirus. Een daling ten opzichte van gisteren, toen er in de dagelijkse update van het RIVM 94 overlijdens werden gemeld. In totaal vallen nu 5.056 coronadoden te betreuren.