Aantal ic-opnames daalt verder tot 1158

Van de 1158 patiënten liggen er 1108 in Nederlandse ziekenhuizen. Dat zijn er 17 minder dan een dag eerder. In Duitsland liggen 50 patiënten op de ic, 1 minder dan gisteren. In de afgelopen 24 uur zijn twee mensen verplaatst naar andere regio’s. Er zijn geen nieuwe patiënten naar Duitsland verplaatst.

Doden

Het afgelopen etmaal zijn in ons land 67 meldingen gedaan van sterfgevallen ten gevolge van Covid-19, meldde het RIVM eerder vandaag in de dagelijkse rapportage. De laatste 24 uur werden tevens 75 opnames van coronapatiënten in het ziekenhuis gemeld. Het aantal coronadoden en nieuwe ziekenhuisopnames blijft per dag dalen. In totaal zijn in ons land nu 3751 mensen aan de gevolgen van de virusinfectie overleden.