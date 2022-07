Aantal immigranten flink gestegen: meer kenniswerkers en vluchtelingen

208.000 mensen zijn vorig jaar vanuit Europa of de rest van de wereld om verschillende redenen - van werk tot oorlog - hierheen getrokken. Dat zijn 37.000 nieuwkomers meer dan in 2020, toen corona en de daardoor geldende reisbeperkingen de immigratie sterk beperkten . Naast de 208.000 immigranten zonder Nederlandse nationaliteit keerden er 19.000 mensen terug die wel een Nederlands paspoort bezitten.

Kennismigrantenregeling

Het aantal kennismigranten groeide met 60 procent; de meeste komen uit India. Ook uit China en Turkije kwamen relatief veel kenniswerkers. Veel migranten komen via de IND-kennismigrantenregeling deze kant op. Voor wetenschappers en ict-personeel kent de overheid eveneens veelgebruikte regelingen. Het aantal migranten dat zich voor studie (45 procent) en gezin (35 procent) in Nederland vestigde, nam daarentegen iets af.

Het aantal vluchtelingen nam vorig jaar met 75 procent toe. In totaal circa 25.000 mensen dienden een eerste asielverzoek in, in 2020 waren dat er 13.720. Met name de tweede helft van vorig jaar meldden zich relatief veel asielzoekers.

Belangrijke reden voor de hogere influx is de onrust in Syrië en Afghanistan. Het vertrek van de VS uit hoofdstad Kaboel en de rest van Afghanistan zorgt voor een exodus van inwoners. Met name Afghanen die afgelopen twee decennia westerse mogendheden bijstonden, waaronder Nederland, werden geëvacueerd of verlieten zelf hun land. 3005 Afghanen vroegen in Nederland asiel aan. Syriërs vormden met bijna 8400 personen de grootste groep asielzoekers. Turken completeren met 2460 asielverzoeken de top drie.