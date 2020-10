Aantal nieuwe coronabesmettingen onder de 10.000

RIVM-CIJFERS CORONA­KAART | Fors hogere besmet­tings­cij­fers in regio, negen doden; RIVM spreekt van ‘hoopgevend beeld’

30 oktober DOETINCHEM - De besmettingscijfers van de afgelopen 24 uur zijn in de regio fors hoger dan gisteren, zoals in Nijmegen, Tiel, Oost Gelre, Doetinchem, Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Winterswijk, Berkelland, Ede en Arnhem. Maar deze hele week springen met name Nijmegen, Berkelland, Tiel, Rheden, Westervoort en Wijchen er negatief uit: in zeven dagen tijd steeg het aantal positief geteste mensen er fors.