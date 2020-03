Aantal strafzaken gedaald, maar 2019 was heftig jaar voor OM

Besmette leerling ging dagenlang met klachten naar school in Haarlem

12:04 Een scholiere die is besmet met het coronavirus is dagenlang naar een school in Haarlem gegaan terwijl zij gezondheidsklachten had. De middelbare school, het Eerste Christelijk Lyceum, is vandaag gewoon open. Volgens de GGD is er geen reden voor paniek en heeft de scholiere juist gehandeld.