Aantal zelfdodingen in Nederland blijft stabiel, negatieve uitzondering zijn jongeren en twintigers

In 2022 maakten 1916 mensen een einde aan hun leven, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat zijn er weliswaar 54 meer dan een jaar eerder, maar het CBS laat ook weten dat het aantal zelfdodingen relatief gezien al sinds 2018 stabiel blijft.

En dat zou je misschien wel bijzonder kunnen noemen. Onderzoeker Tanja Treur: ,,We zien dat economische stress een belangrijke factor speelt in de beslissing van mensen om een einde aan hun leven te maken. In de cijfers over zelfdodingen zien we bijvoorbeeld een eerste piek begin jaren 80, toen er een economische recessie was. Rond 2008 zien we dat weer.’’

Veel aan de hand

En dan nu: er is sprake van inflatie. De energiecrisis bezorgde veel mensen kopzorgen. Er is oorlog in Oekraïne én we hebben de coronapandemie achter de rug. ,,Veel van die dingen hebben we nooit gezien. De coronapandemie was zo'n uniek moment. Er is mij in 2020 heel veel gevraagd of niet meer mensen uit het leven zouden stappen. Maar hoewel mensen aangaven zich mentaal minder goed te voelen, is dat tot nu toe niet wat je ziet.’’ En ook de financiële moeilijkheden waarmee meer mensen te maken hebben, zorgt op dit moment niet voor een verandering in de cijfers. Wellicht speelt het uitblijven van een echte recessie en grote werkeloosheid, zoals in de jaren 80, daarbij toch een rol.

Tegelijkertijd benadrukt Treur: ,,Met mensen die uit het leven stappen is heel veel aan de hand.’’ Ruim twee keer zoveel mannen als vrouwen doen dat. ,,Hun beslissing komt niet uit het niets. Ze worstelen veelal met psychische problemen, hebben moeilijkheden in hun omgeving. Trends in het land bepalen dus zeker niet alléén of mensen een einde aan hun leven maken.’’

Zorgelijke trend

En over trends gesproken: binnen de cijfers over zelfdoding ligt een zorgelijke besloten. Meer jongeren maken een einde aan hun leven.

,,We zien daarin al langer een lichte opwaartse trend.’’ Van alle tieners die in 2022 overleden, overleed 1 op 5 aan zelfdoding. Dat is vaker dan aan verkeersongevallen of kanker. Ook bij twintigers was zelfdoding de belangrijkste doodsoorzaak, in 1 op 3 sterfgevallen.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem: chat via 113.nl, bel 113 of bel gratis 0800-0113.

