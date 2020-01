Aanvallen! Fabrieksverkoop Hunkemöller in Ahoy: strings, bh’s en bikini’s voor een prikkie

VIDEO Ontruiming station Leeuwarden voorbij, ingetapete jerrycan door EOD verwijderd

15:31 Station Leeuwarden is vandaag lange tijd ontruimd geweest vanwege een melding van een verdacht pakketje in een stilstaande trein.Het bleek een ingetapete jerrycan zijn, met daarin benzine, die was vastgemaakt aan een prullenbak in de trein. Een 68-jarige man uit Stavoren is aangehouden.