Aapjes kijken, kan dat nog wel? Dierentuinen staan onder druk door corona en tijdgeest

Doodsbe­drei­gin­gen voor drukbezoch­te Urker kerk: ‘Wij zijn zeker geen wappies’

24 maart De gereformeerde Sionkerk op Urk heeft doodsbedreigingen gekregen nadat naar buiten is gekomen dat de kerk de coronaregels loslaat en een dienst heeft gehouden in een bijna volle kerk. Het massale kerkbezoek is volgens woordvoerder Hessel Snoek van de Sionkerk een eigen proef. Volgens hem kan dat goed op Urk vanwege het teruglopende aantal coronabesmettingen daar.