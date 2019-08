ABC: wie is wat en wat is dat?

A: Aseksueel

Als aseksueel voel je weinig of geen lust of verlangen. En als je wel opgewonden bent, dan hoef je nog niet met iemand naar bed te willen. Een aseksueel persoon wordt wel verliefd, maar liefde en seks blijven gescheiden hoofdstukken. Vergis je niet, dit is geen angst voor intimiteit noch een keuze of een aandoening.



B: Biseksueel

Een homo of lesbo valt op hetzelfde geslacht, een hetero op het andere geslacht. Bi (twee) betekent dat beide opties openstaan. Er wordt wel beweerd dat deze geaardheid niet bestaat en alleen maar aandachttrekkerij is. Biseksuelen zeggen op hun beurt dat je van iemand houdt, ongeacht zijn geslacht. Songfestivalwinnaar Duncan Laurence is een bekende biseksueel.



C: Cisgender

De meeste Nederlanders zijn cisgender: zij identificeren zich volledig met hun lichamelijke geslacht of sekse. Een cisman is geboren als jongen, een cisvrouw als meisje, en beiden voelen zich ook zo. De Duitse seksuoloog Volkmar Sigusch heeft de term ‘cis’ - Latijn voor ‘aan dezelfde kant’- in de jaren 90 bedacht.