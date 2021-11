Abigail wordt veel aangesproken door Afrikanen: 'Mensen oordelen snel’

Jezelf expres besmetten met corona? OM onderzoekt of dubieuze website strafbaar is

Het Openbaar Ministerie onderzoekt een website die mensen de mogelijkheid biedt opzettelijk het coronavirus op te lopen, bevestigt een woordvoerder tegen deze site. ,,Of er daadwerkelijk sprake is van strafbare feiten, wordt momenteel onderzocht. Dit is altijd afhankelijk van de feiten en omstandigheden van het concrete geval.” Het is nog altijd niet duidelijk of het om een legitiem product of om een grap gaat.

19 november