Aboutaleb annuleert bijeenkomst Feyenoord City vanwege ‘signalen van bedreigingen’

‘Paniek bij politie: Russische hackers diep in systemen tijdens MH17-onderzoek’

11:07 De Russische buitenlandse veiligheidsdienst SVR heeft Nederland in 2017 een gevoelige klap toegebracht. Hackers van die dienst bleken doorgedrongen tot diep in de systemen van de Nederlandse politie, die op dat moment ook bezig was met het strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17. Wat de hackers meenamen, is niet duidelijk.