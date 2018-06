Aboutaleb na afgelaste Pegida-barbecue: Jammer, giftige boodschap moet geuit kunnen worden

De burgemeester zei voor het eerst moreel en religieus onder druk te zijn gezet om de demonstratie te verbieden. ,,Het ging er zo ver aan toe dat de Turkse minister van Europese zaken mij de les ging lezen over mijn islamitische identiteit. Hoe kan een moslim zo’n demonstratie toelaten, waar de vraag. Het gaat heel ver dat een staat op 4000 kilometer afstand de burgemeester van Rotterdam de les komt lezen over hoe de Nederlandse wet in elkaar steekt en hoe ik die moet toepassen'', aldus Aboutaleb. ,,Als de uitspraken te ver gaan, dan hebben we nog de rechtstaat. Er was een Officier van Justitie ter plaatse om te bepalen of wat er wordt gezegd in strijd is met het strafrecht.’’



Aan het einde deed Aboutaleb een oproep aan ‘alle Rotterdammers’ om respect op te brengen en ruimte te bieden, zodat iedereen in Rotterdam zijn mening kan uiten.