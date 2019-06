Achterstallig onderhoud bruggen en vaarwegen loopt op: Gelderse sluizen onnodig lang gestremd

NIJMEGEN - Het onderhoud van de infrastructuur in Nederland loopt hopeloos achter. Inmiddels wacht er voor 873 miljoen euro aan werk dat nog verricht moet worden aan wegen, bruggen en sluizen. Gaat er onverwacht iets mis, dan dreigt een ongekend verkeersinfarct, waarschuwt Bouwend Nederland. Het Maas-Waalkanaal in Weurt heeft dat in anderhalf jaar tijd al bijna 100 keer gemerkt, zo blijkt.

De branchevereniging van aannemers luidt met de ANWB, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en ondernemersvereniging evofenedex de noodklok in een brief aan de Tweede Kamer.



Die debatteert vandaag over het onderhoud aan wegen, bruggen en sluizen. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat liet vorige week al weten dat het bedrag voor uitgesteld en achterstallig onderhoud inmiddels opgelopen is van 507 miljoen euro in 2016 tot 873 miljoen vorig jaar.

Enorme overlast en kosten

Onverantwoord, vinden de brancheorganisaties. Door het niet uitvoeren van de broodnodige werkzaamheden stijgt de kans op uitval, met een verkeersinfarct op de weg of het water tot gevolg. ‘De overlast en kosten door een onverwachte afsluiting zijn enorm’, zo schrijven ze in de brief. ‘De doorstroming naar het achterland wordt ernstig belemmerd en steden raken onbereikbaar. Filerecords liggen op de loer’.

Quote Filere­cords liggen op de loer. Brancheorganisaties De minister, zo vinden de belangenbehartigers, benut opnieuw de komende verkeersluwe periode niet genoeg om uitgesteld onderhoud aan bruggen, sluizen en tunnels aan te pakken. ,,En als je het er op aan laat komen, dan ga je gewoon in de situatie komen dat je de boel onverwacht af moet sluiten”, vreest Bouwend Nederland-woordvoerder Niels Wensing.

Bruggen en sluizen dicht

Twee weken geleden riep ook de Algemene Rekenkamer het kabinet op prioriteit te geven aan het wegwerken van uitgesteld onderhoud. De Rekenkamer had in kaart gebracht hoe vaak het hoofdvaarwegennet van begin 2017 tot halverwege vorig jaar gestremd was door storingen en ongepland onderhoud.



In twee jaar tijd bleek dat aantal te zijn verviervoudigd. Liefst 26 bruggen of sluizen waren in die periode minimaal drie dagen geheel of gedeeltelijk afgesloten. Onnodig, simpelweg omdat gepland onderhoud niet door was gegaan.