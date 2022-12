ACM onderzoekt beïnvloeding zorgtarieven door brancheorganisaties

met video 500 ongevallen op snelwegen in spekgladde nacht, code oranje voor ijzel vanochtend opgeheven

In heel Nederland heeft de gladheid gisteravond en vannacht tot problemen geleid. De ijzel leidde tot een kleine 500 ongelukken op de snelwegen, drukte bij de meldkamers van hulpdiensten en een gesloten landingsbaan op Schiphol. Er is overwogen om code rood in te stellen, maar na overleg heeft het KNMI het gehouden bij een ‘stevige code oranje’. Was code rood niet logischer geweest? Dat wordt zeker geëvalueerd (zie kader).

19 december