Actie om vlag uit te hangen voor onderwijs schiet leraren in verkeerde keelgat

Om leraren, schoolleiders, onderwijsondersteuners en medewerkers van kinderdagverblijven te bedanken, roepen maatschappelijke organisaties iedereen op om donderdag de vlag uit te hangen. Ze vinden dat de schoolmedewerkers een pluim verdienen, omdat ze zo snel afstandsonderwijs en noodopvang hebben geregeld voor de leerlingen. Lief bedoeld, zeggen de leraren, maar totaal ongepast op dit moment. ,,Leraren vinden het niet de tijd om de vlag uit te hangen”, verwoordt Jan van de Ven, van beroepsvereniging Lerarencollectief en onder meer leerkracht in Overloon, het sentiment. ,,Enkele leraren gaven aan dat er Brabantse dorpen zijn waar iedereen wel iemand kent die is overleden of slecht ligt door corona. Bovendien staan leraren niet dag en nacht in een ziekenhuis te vechten voor mensenlevens.”

‘Natuurlijk zitten leraren niet uit hun neus te eten’

De leraren hopen dat de maatschappelijke organisaties hun actie intrekken of een passender alternatief vinden. ,,Het komt echt uit een goed hart hoor’’, vindt ook Van de Ven. Eén docent merkte al droogjes op dat er vermoedelijk een tikfout is gemaakt: #vloggenvoorhetonderwijs in plaats van vlaggen. Daar richt ook het Lerarencollectief zich op om met tutorials om het thuisonderwijs te verbeteren.



Overigens hebben de leraren zelf vooral veel waardering voor de ouders en kinderen die thuis hun best doen om er het beste van te maken.



,,Natuurlijk zitten leraren niet uit hun neus te eten, maar er zijn ook mensen die hun baan en inkomen verliezen. Veel leraren voelen zich bezwaard over deze actie’’, aldus Van de Ven. Volgens de leraar komt er later nog wel een moment om de vlag alsnog uit te hangen. ,,Doe dat als de scholen weer opengaan.’’