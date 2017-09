Actie Sint-Maarten levert 13,3 miljoen op

De Nationale actiedag Nederland helpt Sint-Maarten heeft ruim 13,3 miljoen euro opgeleverd. De eindstand werd vrijdag iets na 23.00 uur op televisie bekendgemaakt. De teller kwam uiteindelijk uit op 13.348.158 euro. De hele dag was in Hilversum een belpanel met bekende Nederlanders actief om giften die binnenkwamen op giro 5125 te noteren. Een van hen was Irene Moors: ,,Ik hoop dat de mensen op Sint Maarten geholpen gaan worden. Eerst met eten, drinken en een dak boven hun hoofd en dan de wederopbouw."