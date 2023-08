Actie tegen slechte huisvesting arbeidsmigranten: grensgemeenten willen uitzendbureaus aanpakken

Duizenden arbeidsmigranten die in dienst van Nederlandse bedrijven ook in Nederland werken, wonen net over de grens in Duitsland. Vaak in erbarmelijke omstandigheden. Soms hebben ze alleen een bed in kleine kamers zonder privacy voor 100 euro in de week. Voor werk, onderdak en vervoer zijn de afhankelijk van hun werkgever.

,,Ze zijn vaak met huid en haar overgeleverd aan de uitzendbureaus”, zegt Roelof Bleker, burgemeester van Enschede. Hoeveel het er precies zijn, weten ze niet aan de Duitse kant van de grens en niet aan de Nederlandse kant van de grens. Vermoedelijk zijn het er meer dan 10.000.

Overheid heeft soms geen idee

Controleren op de woningen en het contract van de veelal Roemeense en Poolse arbeidsmigranten gaat echter moeizaam. Duitse autoriteiten hebben vaak geen toezicht op de betreffende uitzendbureaus en hun contracten. De Nederlandse overheid heeft soms geen idee hoeveel werknemers een Nederlands bedrijf precies heeft gehuisvest over de grens. ,,Er zijn bedrijven die gebruik maken van de grensoverschrijdende mazen in de wet”, zegt Annette Bronsvoort, burgemeester van de gemeente Oost Gelre.

In een speciaal project willen de regionale overheden samen met de politie, de arbeidsinspectie en tal van andere partners in kaart brengen hoe uitzendbureaus opereren en hoe ze het beste aangepakt kunnen worden.

Regelmatige controles

De afgelopen jaren waren er al regelmatig controles aan de Duitse kant van de grens waarbij de Nederlandse Arbeidsinspectie ook betrokken was. Die controles worden geïntensiveerd. Want ze werken, zegt Elisabeth Schwenzow van de Kreis Borken, de Duitse regionale overheid. ,,We zien dat de huisvesting het afgelopen jaar beter is dan in de coronaperiode.”

Tegelijkertijd ziet ze ook dat sommige uitzendbureaus flexibel zijn en snel weer nieuwe mogelijkheden zoeken om snel geld te verdienen ten kostte van de arbeidsmigranten. Zo worden er nu veel oude hotels opgekocht aan de grens omdat de Duitse autoriteiten strenger controleren op woningen die onderverdeeld zijn in allerlei kamers.

Hele keten in kaart gebracht

In het project, dat twee jaar gaat duren moet de hele keten van arbeidsbureaus in kaart gebracht worden. Van de manier van werving in Roemenië tot de bedrijven die de arbeidsmigranten inhuren in Nederland. ,,Ook hen willen we aanspreken, zegt Bleker.”

Uitbuiting laten verdwijnen met dit project wordt lastig, erkennen de bestuurders. Door verschillende soorten wetgeving aan beide zijden van de grens is het lastig om bijvoorbeeld een bedrijf iets te verbieden. Zeker als een bedrijf makkelijk op een nieuwe plek weer verder kan gaan.

Ook mogen bepaalde instanties, zoals de Belastingdienst, niet zomaar iets delen met Duitse overheden. ,,Maar doordat we samenwerken in dit project, leren we steeds beter wat we wel mogen delen en wie we moeten hebben voor een bepaald onderwerp”, zegt Bleker.

Volgens Bronsvoort is het een stap die op dit moment echt nodig is. ,,We leren om de controles sneller en vaker te doen. Organisaties als de politie worden veel nadrukkelijker betrokken. Maar wil je deze situatie helemaal veranderen, dan zal er op nationaal niveau nog meer moeten gebeuren.”