Actie van Peter R. de Vries voor gouden tip naar verdwijning Tanja Groen bijna op vierenhalve ton

De destijds 18-jarige Tanja verdween in augustus 1993 tijdens een introweek van de universiteit van Maastricht. Jarenlang onderzoek en diverse zoekacties hebben de verdwijningszaak nooit opgehelderd. Met het oogmerk om binnen een jaar het tipgeld van één miljoen euro te hebben opgehaald, lanceerde De Vries vorige maand - op de verjaardag van Groen - een inzamelingsactie en tiplijn.



De inzet van één miljoen is hoog, maar volgens De Vries noodzakelijk om de waarheid aan het licht te brengen. Kleinere beloningen werken niet, is zijn mening. ,,Een bedrag van 10.000 of 15.000 euro trekt mensen niet zo snel over de streep om toch iets te vertellen dat al jaren aan hen knaagt.” Er zouden, aldus een politiewoordvoerder, nog ‘talrijke scenario's’ liggen over wat er met Tanja Groen gebeurd zou kunnen zijn.