Actieboeren zijn lange rit naar Den Haag beu en protesteren in de regio

De achterban wil niet opnieuw honderden kilometers reizen, meldt voorman Mark van den Oever in een filmpje aan zijn club. ,,Dat was een veel gehoord argument. Niet meer met zijn allen naar Den Haag. Die gebeden zijn verhoord.”

Actievoeren onder melkenstijd is ook uit den boze; het wordt ‘s morgens om 09.00 uur verzamelen en aan het einde van de middag is iedereen weer thuis.

Knikkebollend

Op 16 oktober 2019 was het eerste grote boerenprotest van FDF, waarbij duizenden trekkers op weg naar Den Haag de snelwegen verstopten. Boeren uit het noorden en zuiden vertrokken in het holst van de nacht en kwamen een etmaal later weer knikkebollend thuis. Dat leidde soms tot gevaarlijke toestanden.

Afgelopen week had het bestuur van Farmers Defence Force overleg met de leiders van grote trekkergroepen. Daar zijn nu plannen gesmeed voor protesten in de regio. Van den Oever: ,,We willen jullie niet in gevaar brengen.”

In het noorden verzamelen de boeren bij Thialf in Heerenveen. De protestlocatie ligt op anderhalf uur rijden. Wat er precies op stapel staat, blijft nog even gissen: ,,Dan is het effect weg.”

De boeren komen in het geweer tegen het stikstofbeleid van het kabinet. Ze zijn tegen de dreigende uitkoop van boeren in het Groene Hart en de Gelderse Vallei. ,,We gaan er allemaal aan", waarschuwt Van den Oever, die rept van ‘een knetterhard en bikkelgoed’ protest.

