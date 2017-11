Actiedag verpleegkundigen tegen administratieve rompslomp in zorg

V&VN pleit voor een noodplan om het personeelstekort in de zorg aan te pakken, maar wil ook klachten inventariseren en overbrengen aan het verantwoordelijke ministerie. Ab Klink, lid van de raad van bestuur van zorgverzekeraar VGZ en oud-minister van Volksgezondheid, was vanochtend te gast in het actiecentrum van V&VN.



Patiëntenfederatie Nederland steunt de actie. Volgens de organisatie zijn de vele regels waar verpleegkundigen mee te maken hebben vaak niet in het belang van de patiënt.



,,We moeten af van onnodige registraties. Registreren om te registreren is niet goed. Ik ben blij dat de wijkverpleegkundigen dit nu op deze manier aan de kaak stellen. Hopelijk kunnen we er samen iets aan doen'', zegt Dianda Veldman, directeur bij de patiëntenorganisatie.